傳餐館垃圾桶撈池溝油重用　經查員工收集出售

四川省成都市近日傳出有餐館員工疑回收地溝油重複使用。成都高新技術產業開發區周四（14日）通報稱，涉事員工回收廢棄油脂為出售給油脂收運單位，現場未發現提煉、使用廢棄油脂的情況。

周三（13日）有網民發影片稱，四川成都益州大道一間餐館的員工將垃圾桶內的湯汁用勺子盛到鍋裏。涉事餐館老闆一名親戚對內媒證實影片中的女子是餐館員工，表示該員工平時很節儉，應該是把油回收用來賣，又指員工與回收油的老闆有轉帳紀錄。

據「成都高新」微信公眾號周五消息，針對網傳情況，成都高新區高度重視，立即組織有關單位成立聯合調查組開展調查。經查，涉事餐館為「隆江豬腳飯」（明宇南御店），店內有3名員工，主要經營鹵菜、蓋飯、麵食，持有有效個體工商戶《營業執照》及《食品經營許可證》。根據相關證據材料顯示，該店店員倪某英從垃圾桶內收集廢棄油脂，回店除去殘渣後裝入膠樽，並放置於店外綠化叢內，待積存一定數量後出售給油脂收運單位。餐廳廚房為半開放式設計，現場未發現提煉、使用廢棄油脂的情況，未發現倪某英收集廢棄油脂器具與店內烹飪器具混用的情況。針對該店存在的管理問題，相關職能部門督促其立即整改。