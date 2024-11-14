5年收20宗斜坡安全投訴　申訴專員主動調查

申訴專員今日(14日)表示，展開主動調查行動，審研政府對斜坡安全的監察及規管。斜坡缺乏維修是導致山泥傾瀉的主要原因之一。政府的資料顯示，過往政府人造斜坡和私人人造斜坡同樣會發生山泥傾瀉事故，而較為嚴重的事故則多數涉及天然山坡。公署的初步查訊亦顯示，目前仍有相當數量由屋宇署發出的危險斜坡修葺令長期未獲私人業主遵辦，其中一個常見原因是維修責任出現爭議。此外，公署在過去5年收到接近20宗與斜坡安全相關的投訴。

申訴專員陳積志表示，隨着極端天氣愈趨頻繁及人造斜坡逐漸老化，山泥傾瀉的風險仍然存在，決定展開主動調查行動，認真審視政府對斜坡安全的監察及規管有否進一步改善空間，包括整體防治山泥傾瀉的工作、政府人造斜坡的日常維修保養、危險斜坡修葺令的發出和後續執管、斜坡維修責任的鑑辨和爭議處理、發生山泥傾瀉事故後的跟進，以及各有關部門之間就個案轉介、資料交換和專業技術交流等範疇的跨部門協作，並在有需要時提出改善建議。

他又稱公署的初步查訊顯示，土力工程處於2014至2022年間，已為超過300個天然山坡完成風險緩減工程及鞏固了1,400多個政府人造斜坡，亦為超過900個私人人造斜坡完成安全篩選研究。地政總署、路政署、水務署和建築署則須為其轄下的人造斜坡進行恒常檢查和維修。