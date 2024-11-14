落波後打工仔冒風雨返工　有旅客趁風球期間打卡留念

昨夜（13日）11時10分天文台發出八號東北烈風或暴風信號，至到今日（14日）早上10時20分天文台改發三號強風信號。由於該發三號風球，不少市民都需要重新返回公司上班，受到天氣影響，巴士的營運情況亦同時受阻。港鐵公司則表示，會加密班次以應對客流量。不過，在今日早些時候八號風球仍然懸挂時都有市民頂着颱風都依然外出。

今日早上約10時左右，東網記者視察了許多巴士站和轉乘站點，不少巴士站大排長龍，一些站點的排隊人龍更排上天橋。城巴表示，大部分路線及機場快綫都恢復服務，惟仍有部分線路仍需暫停服務，包括：3A、15C、23B、81A、85A、85P、95P、702S、R8。九巴也表示，今日10時20分起九巴及龍運大部分線路都會陸續恢復服務，但部分線路都會有臨時安排。HK1(於下午3時30分恢復)、224X（於下午3時正恢復）、281B、78S、P960 (於下午繁忙時間恢復) 、P968 (於下午繁忙時間恢復)、R8 (將於中午12時恢復)、R33 (於下午繁忙時間恢復)。

由於巴士服務受到天氣影響，外出上班的大部分市民都相應的選擇乘搭港鐵。本報記者今早於一些轉乘點和人流繁忙的站點都發現了有大量市民排隊搭港鐵和進出站點。港鐵公司在今早5時20分時表示，由於八號風球港鐵列車及輕鐵將頭班車起維持有限度服務，而港鐵巴士則暫停服務。在天文台改發三號風球後，港鐵列車和輕鐵班次會逐步加密至早上繁忙時間班次以應付增加的乘客量。港鐵巴士亦將於三號信號發出後，逐步恢復服務。另外，高速鐵路(香港段)服務維持正常。

另外，本港在11月仍發出八號風球的情況較為罕見，自1997年5月以來，僅有今次的桃芝和2022年11月的強烈熱帶風暴尼格發出過八號風球。不少市民在八號風球發出期間都仍然選擇外出，不少市民藉著街上人少上街跑步，更有市民帶同小孩及寵物出街。在一些打卡點，也有旅客頂着八號風球在海邊打卡拍照。