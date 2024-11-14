天兔或登陸台灣發海上警報　桃芝逐減弱廣東沿海有雨

台灣氣象署周四（14日）凌晨5時30分發布超強颱風「天兔」海上颱風警報。氣象署指出，天兔或於周五（15日）接觸恆春半島，預計最快周四下半天發布陸上颱風警報。因應天兔襲台，交通部公路局周四表示，將視情況對6條省道實施管制。林業及自然保育署宜蘭分署同日表示，太平山森林遊樂區周五起預警性休園，園區內8條自然步道同步封閉。

氣象署簡任技正伍婉華指出，周四上午8時，天兔位於鵝鑾鼻南偏東南方約570公里海面，料持續移向巴士海峽。全台各地周四天氣尚屬穩定，僅東半部地區、恆春半島短暫陣雨。隨着颱風靠近，周四晚起前述地區降雨逐漸增多，周五起東部地區、恆春半島、南部山區有雨，其中台東、恆春半島有局部性豪雨，花蓮有局部大雨。天兔預計周六（16日）抵達台灣東部海面，屆時台東、恆春降雨有機會緩和，花蓮則持續有雨，北部、東北部雨勢也逐漸明顯，基隆北海岸、宜蘭與雙北山區或出現局部大雨。下周日（17日）颱風抵達台灣東北方海面後，北部、東半部持續有雨，屆時東北季風南下，是否有共伴效應有待觀察。

大陸中央氣象台周四表示，熱帶風暴「桃芝」於周四上午10時位於香港以南約145公里的南海北部海面上，預計將以每小時5至10公里的速度向西偏北轉西偏南方向移動，在南海西北部海面回旋，強度逐漸減弱。預計周四下午2時至周五下午2時，廣東中部沿海、台灣島東南部等地部分地區將有大雨，其中台灣島東南部局地或有50至毫米暴雨。中央氣象台周四上午10時續發布颱風黃色預警。