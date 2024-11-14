港股首次打風不停市　業界指部分銀行未能處理實體支付冀優化

「桃芝」襲港掛8號風球期間，港交所今日天（14日）交易日首次實施「打風不停市」，旗下所有證券及衍生產品市場，包括滬深港通也如常提供交易、結算及交收服務。金融服務界李惟宏議員形容整體運作順利有序、暫時亦沒有沒有重大事故。他指部分銀行和客戶未能處理實體支付，雖然不是大問題，但期望未來可優化。

他指早前業界、交易所和監管機構早前作出多方面準備及溝通，指打風不停市有助於國際接軌，從互聯互通及國際投資者角度，能有助環球投資者作投資及相關安排、發揮好本港角色。

從技術層面，他指不同行家亦設有電子付款方式與交易所對接，但期望未來能優化實體支付。他表示，部分客戶沒有電子付款方式，雖然不是重大問題，但從客戶體驗及整體安排方面期望可以處理。他表示現時個別銀行從技術層面可處理但缺乏標準，不是所有銀行和客戶都可以處理，有優化空間。

被問到本次風暴影響的交易時間不長，是否有安排上的困難，他指已有不少措施幫助中小型券商，實際運作上會盡量減輕成本，重申本港市場有需要和國際接軌，同時期望監管機構別以太嚴苛要求對待中小型券商。

他又稱，早前已經有溝通和準備，沒理由相信現時安排造成秩序上問題，期望當局未來推出新措施或增加成本時，應全面考慮及從業界角度出發。

會計界議員黃俊碩指初步所見各市場運作暢順有序，開市後約20分鐘已有超過300億港元成交。他指未實施「打風不停市」前，香港是全球極少數會因為惡劣天氣停市的金融市場，但作為國際金融中心，保持證券市場交易暢順，無疑是吸引投資者非常重要的一環，今早無論是開市前交易時段，以至正式開市，均與正常交易日無異，反映有關方面做足準備功夫。

財經事務及庫務局許正宇指今早股市仍然如常開市，半日成交額近815億港元。他在社交網站指金融市場運作風雨無阻，投資者可繼續透過電子渠道進行交易，無論結算、交收及上市等活動均全面如常進行，並衷心感謝業界和監管機構過去數月的努力，就「打風不停市」完成測試及演練，確保金融市場在惡劣天氣下繼續平穩有序運作。

他指「打風不停市」是一項重要改革，標誌着香港金融市場新的里程碑。措施順利落實，讓香港市場進一步與國際接軌，提升市場活動和競爭力。