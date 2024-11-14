調查指近六成内地人旅遊將減少購物　香港仍為旅行首選地點

一項由諮詢公司進行的調查顯示，内地遊客對出境旅遊的意願對比年初顯著下降，並有近60%的受訪者計劃在明年的出境旅行中減少購物開支；在出境遊目的地方面，馬來西亞成為新晉的熱門之選；香港仍為内地遊客的旅行目的地首選。

有諮詢公司在今年5月與10月，分別對3,563名和3,787名家庭月收入超過人民幣3萬元的內地消費者進行調查，了解内地遊客的出境旅遊以及奢侈品消費偏好。

調查顯示，內地的消費者對於出境旅遊的意願出現下降，同時減少海外購物的預算。 有57%的受訪者計劃在明年的出境旅行中減少購物開支，而45%的受訪者預計明年將減少出境旅遊的頻次。

在消費行為方面，內地的消費者表示將在來年減少購買奢侈品的預算。該趨勢在年輕消費族群中尤其明顯，他們也愈來愈多地探索其他可替代的選項，如服飾、美妝、皮件和珠寶等品類的平替品最受歡迎。

調查又顯示，內地的消費者出境遊意願下降或對自身未來財務狀況的信心不足有關。研究顯示，當前的消費者信心與新冠肺炎疫情時期的水平相若；與當時的研究結果相比，受訪者對整體經濟的長期信心均出現明顯下降。

此外，調查亦顯示，在出境遊目的地方面，有50%的內地受訪者表示今年曾造訪香港，仍為内地遊客的旅行目的地首選，而馬來西亞成為新晉的熱門之選。