阿里山木吊橋斷裂　五人墮橋1死4傷

台灣苗栗縣一群退休教師及家眷組成的44人旅行團，周三（13日）前往嘉義縣阿里山鄉達娜伊谷園區遊玩，當一行人通過福美吊橋時，吊橋突然斷裂，1男4女從3米高跌落地面、另5人受困。消防及居民其後聯手救出傷者，一名廖姓老婦傷重不治，其餘各人送院觀察。相關單位正調查事發經過，釐清責任歸屬。

嘉義縣消防局當日下午4時35分接獲山美派出所轉報後，立即出動多支分隊前往現場，發現5名傷者躺在吊橋下方，傳出呻吟聲，另景觀平台上尚有5人被困。消防員先救起年齡從55歲至77歲不等的傷者並送院，再救出被困者。傷者中，年紀最大的廖姓老婦疑頭部重創、頸部外傷，當場昏迷不醒、耳朵滲出液體，經急送嘉義市聖馬爾定醫院仍搶救無效。其餘傷者分別骨盆有壓痛感、下半身無知覺，足踝骨折，頭部撕裂傷、肢體疼痛，肋骨疼痛，各人意識清楚。

其他團員表示，他們原定晚上在山美村用餐，用餐前到附近走走。事發時觀景台已有幾個人站在上面看風景，其他人再走上去，吊橋隨即斷裂崩下。嘉義縣政府表示，今年初文化觀光局曾協助阿里山鄉公所檢測吊橋安全，但不含景觀平台，事發現場也未投保公共意外險。另鄉公所8月也檢視過吊橋外觀無異狀，不排除是近日山區多雨導致木橋腐朽。