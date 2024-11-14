股市低迷　議員指香港錢撐香港市　倡政府投資本地股市及資產

香港股市低迷，議員梁熙今日(14日)在立法會上指香港既要吸納外來新資金，亦不可放棄自身的本地市場，如果香港人香港錢都不撐香港股市和資產的話，那又如何到海外市場去吸引當地的基金和投資者來投資香港？所以香港錢撐香港市，是非常合理。

他期望當局身體力行支持本地資產市場，又指目前外匯基金和強積金有不少投資，其實是投資海外市場的，希望未來的資金是能夠壯大本地市場，作為一個表率來吸引外資。

他指粗略計算本港多項主要投資範圍的本金高達44,000多億港元，當中只要有額外的5%投資在香港的市場的話，已經可以帶來2,200多億港元的額外投資額。如此龐大的投資額，大概是等於盈富基金的2倍市值規模。他指或許有人嫌他的建議過於創新，有違不干涉自由市場的原則，但盈富基金本身的來源，其實就是來自當年的救市措施。今年適逢是盈富基金上市25周年，在此特別的時刻，回憶起當年的這一個決定，實在別具意義。

他指目前本港的股票市場面對不少挑戰，無論是恒生指數還是個別的股份都下滑至近年的低位，可能有人選擇避之則吉一，不過既然港股已經跌了一段嘅時間，價格到了一個相對低的水準，代表再下跌風險有限，一旦重拾升軌，回報必定更加亮麗。