調查指本港年揼150萬件小家電　團體倡設復修站

各界日益關注家電浪費與處理問題，採取不同方案源頭減廢。有環保團體發布一項調查顯示，港人年均廢棄近150萬件小型家電，揭示港人處理小家電痛點多、缺乏復修支援；逾半受訪者會選擇直接棄置小型家電，同時大部分受訪者認為本地政策及生產商對小家電的回收及減少電子資源浪費支援不足。團體認為設置復修站及開辦復修培訓，有助減少電子廢物。

本港環保團體「綠德好」於今年7月至9月期間，向年滿18歲或以上人士進行街頭訪問，共收集1,002份問卷。調查發現，於過去3年，港人平均每家庭住戶購買2.5件小型家電，同時廢棄1.8件小型家電，包括風扇、電熱水煲/壺、電風筒、電飯煲、抽濕機/空氣清新機、電磁爐、微波爐等。以香港250萬家庭住戶推算，港人年均購買逾210萬件，同時廢棄近150萬件小型家電。若以每一小型家電平均重5.5公斤計算，其重量達8,080公噸。

被問及如何處置廢棄的小型家電時，逾54%受訪者指出會直接棄掉，即約79萬件廢棄的小型家電被直接棄置，相等於近55萬部重量約8公斤的單車，對生態環境直接造成影響。僅不足27%會安排回收，另有18%成受訪者會將廢棄的小型家電轉贈或轉售他人。

被問及不選擇維修小家電的原因，當中40%受訪者認為復修費用貴、另有34%認為復修浪費時間、同時34%受訪者缺乏復修知識。其他原因則有31%不知道哪裏有維修服務、30%已過保養期、25%保養程序繁複及小型家電過舊，21%不認為可以成功維修。

此外，有調查亦指出近87%受訪者知道電子廢物危害健康，惟得48%的受訪者得悉本地政府回收及處理電子廢物的有關政策及措施；僅10%受訪者認為本地政策對小家電的回收及減少電子資源浪費的支援足夠，當中有22%覺得回收點不便利，18%是教育不足，15%不知道可以回收小型家電。