中大畢業禮突因桃芝吹襲而取消　校方捱轟後稱將公布後續安排

熱帶風暴「桃芝」吹襲一度掛8號風球下，中文大學原定今日(14日)舉行的學士學位頒授典禮昨晚(13日)緊急宣布取消原定於百萬大道舉行的畢業典禮，令約5,000名畢業生及其家長大失所望。校方在聲明中表示，「對畢業生及家長期待已久的莊嚴典禮不得不取消，感到惋惜」，並指出決定是基於安全考慮。校方最新指在8號風波解除後，已盡快委託專業結構工程重新評估該臨時構築物有否受颱風損壞。完成評估後，大學將審視情況並考慮包括場地安全內的各因素，並在今日黃昏時公布受颱風影響而須取消和更改的畢業禮安排。

中大取消畢業典禮後已拆除懸置的電視及喇叭等裝置，而中大9間書院同樣原定今舉辦畢業禮，其中6間書院昨晚宣布取消典禮，其餘3間書院典禮因8號風球於早上10時20分取消而如期進行。決定引發眾多畢業生在社交平台怒插校方，其中Instagram和Facebook上湧現了大量不滿的留言，前者有逾2,400名網民留言，直言感到失望和憤怒。有畢業生親友希望中大考慮延期，指其坐了十幾小時飛回來參加畢業禮的；另有網友怒轟校方「你知唔知畢業禮對畢業生來講係幾咁重要？」，又說典禮猶如畢業生的人生里程碑。

㕦有內地女同學在小紅書上稱「八號風球把一生一次的畢業典禮吹沒啦」。她指她們在香港的學習經歷充滿波折，畢業生不僅遭遇疫情影響，現在又被颱風打亂，感慨「遺憾是人生常態。」。