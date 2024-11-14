議員斥政府谷消費找錯重點　夜繽紛無人機煙火亦留不到旅客

曾形容本港零售餐飲業陷於「冰河期」的議員田北辰今日(14日)在立法會上指出，本港管治模式以至政府關鍵績效指標(KPI)以強調服務質素、人身安全之類的非經濟發展角度角度出發，強調本港經濟及零售「唔多掂」。

他指北上消費愈趨常見，本地零售業是十多年來最差的時刻，今年首9個月零售總額是2,800億港元，較2011年的2,900億港元差。他指差餉佔租金5%，寬免是短期幫手的方法，指出租金需回落30%才能維持生存。但他指寬免差餉不是長遠之策，商戶只會等待租約期滿再要求減租，長遠需經濟改革。

他指追求「性價比」不能只是鬥平，需要有別人沒有的新事物，或是價格低的同類物品。他指要本港比深圳平是「發夢」，只能從新事物發展吸引在港消費。他批評政府抓不住重點，指出早前受歡迎的「廟街（夜繽紛）、無人機、煙火」均是免費項目，參與人士打完卡便走，未能令他們持續留港，建議政府發展盛事基礎建設，否則回報很短暫。

漁農界議員何俊賢指香港旅遊業，政府雖有做工作，但在結構方面和主動介入不足夠，尤其是缺乏一個讓行業有更公平競爭、互相促進服務的平台。他指西貢部分碼頭可見業界爭生意的情況，儼如互相廝殺的角鬥場。他認為政府應該用科技，設立平台，推動業界在良性環境之下能夠互相促進服務，並提供岸上用地讓平台可以掛靠，方可令結構改變、用好香港1180公里海岸線和船上服務。

他續指，海鮮都是一個非常重要的一個環節，又說有些文化是不可複製的，而美食天堂第一要務就是食材，相對內地的冰鮮肉文化，建議香港推動鮮肉文化，畢竟香港有養殖有屠房有活雞可吃，因此發展農業非常重要。