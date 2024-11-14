華海警黃岩島執法巡航　南海爭議恐升級

中國海警艦艇早前在黃岩島海域以編隊形式開展巡航執法演練活動。

繼中國解放軍南部戰區周三（13日）宣布在黃岩島領海領空及周邊區域組織戰備警巡後，中國海警周四（14日）繼續以行動宣示擁有黃岩島主權。中菲南海主權爭議恐再度升級。

中國海警周四在官方微博公布，當日中國海警於中國黃岩島領海及周邊區域執法巡查。公布內容強調，這是中國海警依法開展的維權巡航活動。

周日（10日），中國政府劃定並公布黃岩島領海基線。隨後，中國海警局發布關於涉黃岩島問題的聲明，指出一段時間以來，菲律賓頻繁派軍警艦機和公務船隻衝闖黃岩島附近海空域滋事挑釁，嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益。菲方還慫恿漁船衝闖黃岩島潟湖非法作業。個別菲律賓漁船涉嫌從事毒魚和捕撈瀕危水生野生動物等違法活動，破壞有關海域脆弱的生態系統。聲明強調，中國海警將根據相關法律法規，並參照國際法規定，持續加強在黃岩島領海及相關海域巡航執法。

另外，針對菲律賓軍方嘗試採購堤豐中程導彈系統，中國外交部發言人林劍周四（14日）表示，中方再次敦促菲方正視地區國家和人民呼聲，盡早糾正錯誤的做法，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。