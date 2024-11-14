機構23/24年度接185宗懷疑虐兒　70%施虐者為家庭成員

近年屢現虐兒個案，喚起社會關注。防止虐待兒童會今日（14日）公布，2023/24年度會方「求助及親子支援熱線」共接到1,059宗舉報及諮詢，較去年少173宗。懷疑虐兒個案有185宗，當中20%為6至8歲兒童。懷疑施虐者中有70%為家庭成員，其中32%為母親。防止虐待兒童會總幹事黃翠玲指出，有關數字並不代表本港虐兒實際情況，仍有不少潛在虐兒個案難以發現。另外，隨着《強制舉報虐兒保障條例》刊憲，透過熱線查詢的專業人士由去年的80人急升至183人，她預計來年數字會進一步上升。

185宗懷疑虐兒個案中，有110宗涉及身體虐待，18宗涉心理虐待，亦有22宗涉及多種虐待，其中多數為身、心虐待同時發生。黃翠玲指出，有家長邀以為可以透過體罰管教孩子，但其實這方法令孩子受傷之餘，亦會加劇親子疏離情況，增加管教難度。而孩子也可能倣效家長，以暴力解決問題。雖然心理虐待只佔10%，但不代表有關問題不嚴重。由於心理虐待難以察覺，黃呼籲政府提供更多相關教育，增加大眾認知。

懷疑受虐兒童中，有19%為3至5歲兒童，亦有17%為9至11歲兒童，黃認為情況或與升學壓力有關。家長面對工作壓力，加上對子女學業的期望，導致錯誤將壓力發洩在子女身上。她提醒，家庭成員虐兒，對兒童的傷害更大，會令兒童自尊、自信受損，甚至不相信別人，建議政府提倡以非暴力方式管教兒童，並立法禁止包括家庭中的體罰行為。

因應《條例》於今年7月刊憲，她亦希望政府能在18個月的過渡期內，備妥相關配套，例如舉報者指南、提供培訓及宣傳教育等，讓機制有效發揮作用，保障兒童安全。