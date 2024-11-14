港人碳排放較10年前減30%　第2座垃圾焚化爐本月招標

本港11月歷來首現四風，極端天氣陸續浮現。環境及生態局局長謝展寰在阿塞拜疆出席《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第29屆會議上透露，去年香港人均溫室氣體排放量約為4.4公噸二氧化碳當量，比2014年減少了近30%。他又指，第2座「轉廢為能」的新一代垃圾焚化爐計劃於本月招標，料落成後能每日處理達6,000噸廢物。

成功避開熱帶風暴「桃芝」的謝展寰於阿塞拜疆時間昨日(13日)在氣候變化大會「氣候行動——從氣候科學到新能源發展機遇」的中國角邊會中演說，指香港自2014年已經達到碳達峰，並訂下2050年前達成碳中和的目標，又指《香港氣候行動藍圖2050》中的首個重要目標是2035年前停止以燃煤發電。

謝展寰提到今年上半年，香港每10輛新登記私家車就有6至7輛是電動車，港府亦會在2035年前停止新登記的燃油及混合動力私家車，推動綠色運輸。中國在創新產品和技術方面的潛力巨大，可幫助創建綠色未來、減少碳排放，有助以綠色、低碳、安全的方式建設基建設施和城市。而香港可作為這些綠色技術和產品的門戶，推廣至世界各地。