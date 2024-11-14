傳賴清德訪南太平洋友邦　台安全人士稱有默契

美國總統選舉落幕，外傳台灣的賴清德將於本月底或下月初出訪南太平洋友邦並過境美國夏威夷。對此，台灣安全人士僅表示，賴清德外交或出訪依照原有節奏進行。有指台灣的蔡英文繼上月出訪歐洲多國後，下周又將赴加拿大，大陸外交部周四（14日）表示，堅決反對任何「台獨」分子以任何名義竄訪建交國。

按慣例，台灣的總統上任後，在同年下半年會首度出訪。與台灣友好民主國家包括美國、日本等今年都有選舉，考慮政治敏感性，賴清德至今未出訪。據台灣安全人士稱，美國或一些國家舉行重要選舉前後，賴清德都緊密地與安全團隊隨時掌握最新訊息，包括可能造成影響，與台灣之間關係發展趨勢，以及後續應如何應對等。台灣政府不會談論其他國家個別人事布局，而台灣外交前線人員都非常努力，過去數年都有好表現。

另有台媒報道，蔡英文獲邀出席本月22至24日在加拿大舉辦的「哈利法克斯國際安全論壇」，並發表演說。大陸外交部發言人林劍周四在記者會回應，大陸在台灣問題上立場是一貫明確，敦促有關國家恪守「一個中國」原則，以實際行動維護雙邊關係政治基礎。