花逾1300萬人民幣建仿真椰子樹　中央通報後拆除

內地周二（12日）對3宗整治形式主義為基層減負典型問題進行通報。其中，山西省太原市清徐縣被揭違規使用資金，維修政府辦公樓樓頂和興建廣場景觀裝置。

通報顯示，清徐縣投資5.9億元（人民幣，下同，約6.4億港元）興建縣城水系生態治理及城市停車場。項目實施過程中，清徐縣違規將縣政府綜合辦公樓仿古屋頂及外立面塗裝、政府綜合辦公樓亮化工程等打包到縣城水系生態治理及城市停車場惠民工程中，實際形成支出1,193萬元（約1,298萬港元）。同時，項目還在城市廣場建設了多處景觀裝置，包括一座銀色蓮花雕塑、一座景觀石、一處地雕、多棵仿真椰子樹，實際形成支出1,305萬元（約1,420萬港元）。

根據此前航拍影片顯示，清徐縣政府辦公大樓附近的清徐縣人民廣場共設置了52棵仿真椰子樹，畫面還可見銀色蓮花雕塑。周二晚，山西網民發影片稱，廣場上的仿真椰子樹正在連夜拆除。有附近商戶稱，目前廣場上還剩下一些仿真椰子樹，不知道是否還要拆。有自媒體早前為清徐縣人民廣場的仿真椰子樹宣傳時稱，「不是三亞去不起，而是清徐更有性價比」。