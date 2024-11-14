圍毆禁錮14歲女童拍裸照　8被告判教導所更生中心及最高囚24月

14歲女童在土瓜灣馬頭圍邨休憩處，遭10名男女包圍，不但遭拳打腳踢，更被偷錢甚至拍裸照。懷疑涉案5男5女，被控襲擊及非法禁錮等共5罪，其中3女承認襲擊他人致造成身體傷害及非法禁錮罪，2人受審後獲判無罪。8名罪成被告今日(14日)在區院判刑。被告在深夜時趁事主孤立無助之際，以不同手段欺凌，令事主在心理上受到很大的創傷，分別判被告入更生中心、教導所及判監。

本案涉及10名被告，依次為蘇佩儀、呂秉毅、黃煒舜、代號「Y.H.」的被告、代號「L.Y.」的被告、曹焱、朱栢朗、甘俊希、鄧子祥及湯焯霖。案發時10人年齡介乎15至21歲。全部被告被控於2022年4月18日，在土瓜灣馬頭圍邨水仙樓休憩處襲擊X；同日非法禁錮X；及於4月18日至30日期間，向X勒索1萬港元。鄧子祥另被控偷去X 500港元。除蘇佩儀、「L.Y.」和湯焯霖外，其餘被告另被控刑事恐嚇X，威脅X拍攝和發布裸照，導致她不向警方報案。

蘇、「L.Y.」及湯認罪，承認襲擊他人致造成身體傷害及非法禁錮罪，3人面對的勒索罪則准存檔法庭。黃煒舜及甘俊希受審後獲判無罪。法官今日判刑時指，臨床心理學家評估X後，認為X因案發事件而患上抑鬱症、創傷後壓力反應及焦慮症，情況嚴重，須接受心理治療。眾被告在深夜時趁X孤立無助之際，以不同手段欺凌X，令X在心理上受到很大的創傷。最終，法官判蘇佩儀、「L. Y.」、湯一諾入更生中心；「Y. H.」入教導所；呂秉毅、曹焱及朱栢朗入獄24個月；鄧子祥入獄18個月。

案件編號：DCCC915/2022