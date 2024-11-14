啟德體育園周六舉行第二場測試賽　新通道無帶袋觀眾特快入場

啟德體育園將於周六（16日）舉行第二場測試賽，將上演中國香港男子15人欖球代表隊迎戰巴西隊的國際邀請賽。當局今日（14日）舉行跨部門傳媒簡報會簡介當日安排，體育專員蔡健斌表示，當日比賽上下半場各場40分鐘，觀眾均需購票入場，並不設現場售票，預計將有3,000名觀眾參與，呼籲市民盡量使用港鐵經宋皇臺站B出口到達現場，場地亦不設泊車位如乘搭的士或私家車，最近的上落客點在世運道，會較宋皇臺站B出口更遠。

而與第一次測試賽一樣，市民入場需要先經工作人員進行安檢，場館會於下午2時起開放入場。近日天氣不穩，蔡健斌指如掛上8號風球或黑雨，賽事將會取消。他又提醒長遮是不可以帶入場內，市民應盡量帶縮骨遮，另外食物、飲品亦不可帶入場。執法部門補充指今次會增設兩條特快通道，讓沒有帶袋的觀眾可更快入場。

運輸署首席運輸主任/市區尹柏恩指，活動間港鐵已安排候備列車待命，會留意市民的出行需要，有需要時增加港鐵班次，或安排專班專列提供服務。