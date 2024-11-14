促簡化引入技術工申請流程　議員倡引入「2+2」續約方式

對於政府公布的人力推算報告，議員顏汶羽指相關推算對政府日後作人力推算及藍圖重要。他表示報告選擇了17個產業作分析，有助聚焦分析人力及技能缺失，對於日後輸入高優才、外勞，以致本地培訓都相當有用。另外，他指出新的推算期縮短至5年，能夠及時更新及識別勞工市場變化。

他建議政府盡快更新「人才清單」，讓大專院校或國際社會各界知道本港未來缺乏甚麼人才和技能，那些行業要引進高才優才；那些要引進外勞；那些要以本地培訓作為人力補足，而大專院校可根據清單調整學額，配合未來本港人力市場需要。

在輸入外勞方面，他建議政府能簡化流程，特別是26個低技術工種的申請，以表格法方式，讓僱主處理工種及工資事宜。他又期望政府引入「2+2」續約方式，讓外勞不用回到自己國家，由僱主再次申請輸入外勞，簡化行政手續。行業性輸入外勞方面，他期望政府按人力推算結果，在住宿及餐飲業補充外勞。

就本地勞工培訓，僱員再培訓局近日向政府提交報告，期望有新改革。他期望僱員再培訓局能參考相關數據，推出相關課程，把持續進修基金課程亦納入監管，避免課程及資源重疊，持續進修基金課程一套，而僱員再培訓局一套。他期望相關教育或培訓機構能按推算作部署及安排，將勞工短缺縮短，提前作好安排。