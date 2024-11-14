地產界斥政府只顧加強北都收地　遲遲未覆延長商討換地申請時限

多次賣地流標更令政府推動大型項目發展畏手畏尾，早前有中央官員南下籲商界「堅定支持特區政府落實長遠發展規劃」，席間更提及北部都會區及交椅洲人工島都是一些好的計劃。地產及建造界議員龍漢標今日(14日)在立法會上指香港地產建設商會曾多次去信當局，要求政府延長商討換地改契申請的時限，可惜時至今仍未有回覆，而限期明年3月就到，是否意味政府收地事在必行？政府強調採用加強版的傳統新市鎮發展模式來發展，原來只是加強收地，並非加強和申請人商討換地的工作。

龍漢標指北部都會區是香港邁向經濟高質量發展的重鎮，根據政府5月提交的資料，北都主要項目收地賠償開支預算高達1,215億港元，他除提出有關北都發展外，又指做生意必定會討價還價，最重要的是有商有量，在赤字可能超過1,000億港元的環境之下，政府有錢收一定好過是要付錢出去，因此政府要以新思維模式延長商討時間，貼市釐定補地價以達成協議，以換取補地價收入，減省收地賠償的開支。

在樓價方面，他認為是反映一個地方的經濟活動，若經濟不好，樓價亦好不到哪裏，又指香港樓雖然貴，但畢竟香港是國際金融航運和貿易中心，物業價格反應這裏的經濟價值，但是香港物業的價格往往除了地段價值和建築質素之外，還要包括發展過程中審批延誤、不夠工人開工所虛耗的時間和利息開支。他指政府與其干預市場、管控價格，不如提高效率、壓縮審批、簡化流程、加快供應，從而省回部分的利息成本，對平衡樓價一定會有幫助。

為了紓緩承建商的資金流問題，他香港地產建設商會已向會員發出通函，提醒他們要關顧承建商的困境，因應工程進度而盡快發放款項，他希望政府作為最大的公務工程僱主，能響應業界行動，保證如期付款，從而減少承建商因為銀行落雨收遮而承受的財政壓力。

他又指政府最近向傳媒表示，土地主動權一定要在政府手上，其實土地主導權一直都在政府手上，在香港進行任何發展項目，由規劃、賣地、換地、批則、施工、賣樓，整個過程由頭到尾無一不由政府主導，沒有一項不受部門規管。發展商發展項目，時間拖得越長，需承擔的經濟周期變化和利息成本增加的風險就會愈高。