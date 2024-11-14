低空經濟追落後　葛珮帆促政府為申請項目提供一站式服務

政府已成立工作組研究推動低空經濟。議員葛珮帆今日(14日)在立法會上強調各個國家、各個城市都在搶先發展低空經濟，搶人才、搶企業，香港亦要急起直追，又指雖然發展低空經濟應具備探索精神，但不能等所有基建及法規都完善後才開始做，必須邊行邊試。

她指鑑於有關低空經濟每一個項目都會面對好多挑戰，需要好多不同政府部門及機構的支持同埋審批，她建議政府為各申請項目提供一站式服務、協助解決問題、及簡化審批程序，希望可以盡快批出不同應用場景及航線的試點項目。之後各政府部門能主動提出低空經濟應用場景需求清單，讓企業可以更快、更聚焦對接項目。

在規劃基礎建設方面，她建議政府盡快規劃建設本港通用機場、低空飛行器和物流運輸起降點，尤其在北部都會區盡快提早規。此外，要促進粵港澳低空跨境航線、完善網絡基建、推動發展低空經濟的保險服務及運用地理信息系統科技，設計低空空域的高速公路、及建設智能低空交通管理系統等。

她指香港在低空經濟的起步雖稍遲，但作為大灣區內最國際化的城市，具備便利的營商環境、優良的法治傳統、自由的經濟制度、完善的資訊科技基礎建設及金融體系，亦擁有前沿科研優勢、育才土壤及熟悉國際市場的專業服務業；香港作為國際航空樞紐，亦擁有豐富空中交通管理經驗，這些都是有力促進「低空經濟」的優勢。