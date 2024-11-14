本港人口患糖尿病比率隨年齡升　政府明年擴大篩查計劃服務

11月14日為「世界糖尿病日」。衞生署今日（14日）表示，本港人口患有糖尿病的比率，隨年齡由45至54歲人士中的5.3%，大幅上升至55至64歲的14.9%及65至84歲的19.0%。去年有570宗登記死亡個案與糖尿病有關，按每10萬名人口計的粗死亡率為7.6。政府將於明年擴大慢病共治計劃服務範圍至血脂檢查，以更全面評估及妥善管理包括高血糖、高血壓及高血脂在內的心血管疾病風險因素。

衞生署表示，政府於去年11月推出為期3年的「慢性疾病共同治理先導計劃」，截至今年10月22日，有約7.3萬名市民參加了該計劃，在已完成篩查的參加者中，近四成被診斷為血糖偏高，或患有糖尿病或高血壓。

若未能適當控制糖尿病可能會嚴重損害心臟、血管、眼睛、腎臟及神經。全球約十分之一人口患有糖尿病，當中近半患者不知道自己患病。糖尿病主要分為一型、二型和妊娠期糖尿病，其中以二型糖尿病最為常見，約佔所有糖尿病個案的95%，而超重及肥胖、缺乏體能活動和遺傳為患上二型糖尿病的關鍵因素。

隨着年齡增長，患上二型糖尿病的風險亦會上升，及早發現糖尿病和介入治療對減低相關併發症的風險；預防二型糖尿病或延後發病的最佳方法是改變生活模式。市民應保持健康體重，每星期進行最少150至300分鐘中等強度的帶氧體能活動或同等時間和強度的體能活動；均衡飲食並限制糖分和飽和脂肪的攝取；避免飲酒或吸煙。