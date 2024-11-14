年宵攤位流標5年飆逾兩倍　87檔下周四起以低價出租

新春年宵市場在經濟不景下，少人競投又價低，今年流標情況更較5年前飆升逾2倍。食物環境衞生署今日(14日)披露，經早前舉行的公開競投後，有87個明年農曆年宵市場攤位未租出，可供市民在下周四(21日)至本月27日以先到先得方式按底價申請租用。無人競投租出的攤位量較2024年農曆年宵市場多33個，更較2019年農曆年宵市場多逾2倍(即多61個)，亦是近年來罕見有快餐攤位無人競投租用。

食環署舉辦的2025年農曆年宵市場攤位未在公開競投租出的87個攤位中，分別為7個快餐攤位、18個濕貨攤位、7個大型乾貨攤位和55個普通型乾貨攤位，其中4個維多利亞公園大型乾貨攤位，每個租價為12,810港元；維園8個普通型乾貨攤位每個租價為8,540港元；花墟公園亦有19個乾貨及濕貨攤位無人競投。

快餐攤位方面，慈雲山邨中央遊樂場、將軍澳寶康公園年宵市場分別有兩個攤位無人競投，而長沙灣遊樂場、觀塘遊樂場年宵市場則分別有1個攤位無人投。前後無人競投租出的攤位租價共約38萬港元。

翻查資料，未計新冠疫情期間取消或只有濕貨的3年年宵市場，2019年年宵市場在公開競投後，只錄得26個攤位未租出，包括22個乾貨及4個濕貨攤位，底價共約20萬港元。至於在2024年宵市場，在公開競投後，則有54個乾貨攤位未租出，底價共約35萬港元。至於在2018年、2017年的農曆年宵市場，均未見有快餐攤位無人競投租用。

食環署表示尚餘攤位數目或有變動，有意租用餘下年宵攤位的市民，須在申請租用日期內在辦公時間到指定食環署辦事處辦理手續，其中有意租用維園年宵市場的人，可到駱克道市政大廈辦理出租攤位地點。申請人每人每次只可選租一個攤位。成功租得攤位的人士須遵守特許協議內所列的全部條款及規定，包括不得將頂讓、分租、轉讓攤位。