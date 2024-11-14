城大女生出麻疹留醫　曾到九龍塘校園上堂　居馬鞍山宿舍

一名22歲女子近日因出疹求醫，經轉介明愛醫院後驗出帶有麻疹病毒。衞生署衞生防護中心今日(14日)表示，病人過往健康良好，經診治後情況穩定，目前仍然留院。根據病人提供的資料，她為香港城市大學學生，於外地出生，不確定曾否在原居國家接種麻疹疫苗。病人於潛伏期大部分時間都在本港，傳染期內居於香港城市大學位於馬鞍山的宿舍，並曾在九龍塘校園出席課堂。

個案顯示，女病人上周五(8日)起出現發燒、流鼻水及結膜炎，並於本周日(10日)出疹。至本周二(12日)，她向其就讀的香港城市大學的診所求醫，並獲轉介到明愛醫院急症室，同日入院接受隔離治療。防護中心正就個案在傳染期內曾到訪的地點及接觸人士進行追蹤，所有接觸者至今均沒有出現病徵。

防護中心亦已為接觸者提供合適健康和醫學監察建議，並會為對麻疹未有免疫力的接觸者提供暴露後預防性疫苗接種，另在今晚為有關大學及宿舍的相關師生舉辦線上健康講座，提醒有關麻疹的注意事項及須採取的預防措施。防護中心又指，接種疫苗是預防麻疹的最有效方法，而非本港出生的市民因其可能未曾在童年接種麻疹疫苗，應特別留意其疫苗接種紀錄。

麻疹的潛伏期，即由感染後到發病的時間為7至21天，病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水及眼紅等。防護中心提醒市民，當出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿1歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。