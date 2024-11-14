熊貓龍鳳孖寶「奀咕咕」難分辨　海洋公園11.23辦百日慶

港產大熊貓龍鳳胎BB「暴風式」成長下，兩隻大熊貓BB遠看愈來愈難分辨。海洋公園最新發布的片段亦測試網民「契爸契媽」能否分得清牠們。另外，海洋公園將在下周六(23日)園內實時直播大熊貓BB，最新在網民爭取下，公園將在線上同時直播百日慶活動。有網民留言希望公園發放更多長時間的龍鳳胎片段。

最新的數秒片段見到，工作人員先用手揞住熊貓BB的臉「奀咕咕」，要網民先猜猜牠是誰，「自認係契爸契媽嘅你，分唔分得清家姐同細佬先？」公園其後再開估她是「家姐」。不過，網民看似不太受落，說等了一整天，只見到數秒短片，大呻「 唔夠喉呀」！另有網民建議公園發布更多與飼養員互動的片段，而非單純拍攝熊貓。

另一方面，海洋公園下周六起每天在海洋公園威威劇場實時直播大熊貓BB，直播時段分別在正午12時及下午2時，每節約30分鐘。但早前網民爭取下，公園最新決定在龍鳳胎BB誕生100日的大日子，即下周六上午10時開始​在香港大熊貓官方IG，線上現場直播當日的百日慶活動，或有機會看到龍鳳胎BB的直播。公園又指正準備更多大熊貓相關的活動。