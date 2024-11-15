預收每人百元人民幣水費　中學澄清老師發布有誤

有家長反映華坪縣榮將鎮第二中學向學生預收的費用過高；圖為當地景貌。

雲南省麗江市家長周二（12日）投訴，八年級家長近日收到華坪縣榮將鎮第二中學開家長會通知，要求會後統一收取每位學生1,200元（人民幣，下同，約1,284港元），其中「預收水費」更高達189.43元（約203港元），質疑收費不合理。華坪縣委宣傳部辦公室工作人員周三（13日）指，縣紀委及縣教體局正調查核實有關情況。

聊天截圖顯示，有老師在群中表明校方周五（15日）下午1時舉辦家長會，會後將統一預收總費用1,200元，包括200元（約214港元）試卷費、280.57元（約300港元）教輔資料費、30元（約32港元）上學期暑假作業費、130元（約139港元）校訓費、400元（約428港元）課後服務費，還要每位學生支付水費。有家長隨後質疑校方收費過高，且對農村家庭而言有一定負擔。

學校一名校領導回應指，費用是家長自願繳費，該名班級老師未了解其中細節才導致家長誤會，又指出其中每名學生水費其實是40元（約43港元）左右，不過在發布通知時誤把班上學生組織冬遊、看電影等活動費用亦加進去，也未附上明細說清，結果引起誤會。校方目前已批評涉事老師，強調學校不被允許亂收費。