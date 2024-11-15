遊韓訂酒店誤看貨幣符號　女子被扣6萬人民幣

江蘇省無錫市一名女子近日在網上投訴，她上月前往南韓濟州島旅行時，通過民宿平台訂房，誤以為價格是以韓圜結算，最終支付近5.2萬（人民幣，下同，約5.6萬港元）費用，再加上手續費及服務費，合共支付逾6萬元（約6.4萬港元）。她周三（13日）補充，經多番溝通後，平台最終願意全額退款，對此感到滿意。

肖女士上月在民宿平台預訂一間普通經濟型酒店房間，平台當時顯示房間每晚價格為「￥51933」。她當時以為貨幣符號是韓圜，於是匆匆下單，回國後才發現銀行帳戶被扣掉超過6萬元。她認為是酒店設定價位出錯，遂作出投訴，獲平陸續退還逾5萬元（約5.4萬港元），卻遲遲未收到剩下過萬元中介費及服務費，得到答覆是除非在免費取消期內取消訂單，或酒店決定在取消訂單後全額退款，才能退還服務費。

直至周三中午12時許，肖女士指平台終於同意全額退款。有律師表示，消費者理應仔細查看及確認價格貨幣單位及具體金額，在有關前提下，消費者應承擔一定責任，不過經營者亦須對金額及貨幣單位等關鍵資訊作出顯著提示，避免消費者誤解。若酒店或平台標價出錯導致消費者產生重大誤解，消費者可要求撤銷合約。