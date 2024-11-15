港2大經濟火車頭　4年後各缺2.3萬人手

勞福局昨日公布的2023年人力推算報告，調整了2028年後各行業人手短缺的新情況，透過有關數據，亦可發現本港經濟火車頭有「執位」之勢，根據最新推算，未來最需要人力的中心產業仍是創新科技，屆時短缺人才最高有2.3萬人。第二個最缺人的中心產業則是國際航空樞紐，2028年人力供求差額最高亦差2.3萬人；曾居第二席的國際航運中心則跌至第4位，到2028年人力需求短缺最多1.5萬人。各中心產業中，國際貿易中心在2023年一度估算有5,000名過剩的人力，2028年的最新評估已出現1.1萬至1.6萬人才短缺，顯示該行業成長加快。

政府指，人力短缺率最大的一定是創科業，比對行業在2023年及2028年的增長，國際創新科技中心的人力增長是60%。國際航空樞紐的人力需求亦增長極快，2028年比2023年會增加45%，這反映了機場三跑道系統投入服務後，在這方面會帶來巨大人力需求。

政府以8大中心產業及9個關鍵產業來推算未來的人才需求，8大分別是國際創新科技中心、國際航運中心、國際航空樞紐、中外文化藝術交流中心、國際金融中心、區域知識產權貿易中心、區域國際法律及爭議解決服務中心及國際貿易中心。9個關鍵產業則包括建造業、零售、住宿及餐飲、旅遊等。