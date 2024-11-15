大庸古城虧損嚴重　省委書記現場察看

湖南省張家界市大庸古城計劃初期投入約25億元（人民幣，下同，約26.8億港元），營運至今約3年間已虧損超過5億元（約5.4億港元）。湖南省委書記沈曉明周一（11日）在張家界調研經濟社會發展情況及主持召開座談會時強調，將加速建設世界一流旅遊目的地。

根據最初設想，當大庸古城工程建成後，預計將實現年營業收入4.85億元（約5.2億港元）、淨利1.85億元（約2億港元）。自2021年6月試營運以來，大庸古城持續出現虧損，且幅度不斷擴大，本年上半年僅錄得2,300人購票，日均購票人數不足20人，與最初設想截然不同。項目目前已進入重整程序，若重整失敗將面臨被法院宣告破產風險。

沈曉明周一到大庸古城察看古城規劃興建營運現狀，了解資產負債、重整進度等。他表示，需要盤活存量資產，積極探索「旅遊＋」新模式新路徑，推動旅遊發展提質增效。他另提及可積極挖掘工業旅遊、「旅遊＋演藝」、「旅遊＋賽事」等發展新潛能，不斷豐富旅遊產品供給，激發旅遊消費熱情；加強古城古鎮古街保護利用，透過發展旅遊辦成一批事關民眾切身利益的民生實事，讓市民世世代代都能捧上旅遊「金飯碗」、吃上「生態飯」等。