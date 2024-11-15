兩口岸將試點啟用免出示證件邊檢通道　方便經常往來港澳

中國出入境管理局周五（15日）發布公告，為進一步便利內地與港澳地區之間人員往來，提升通關效率，下周三（20日）起，在廣東省深圳市深圳灣口岸、珠海市拱北口岸，試點升級部分邊檢快捷通道，因私經常往來港澳地區人員可經「免出示證件」通道通行。

根據公告，年滿14周歲以上，持有效往來港澳通行證和多次有效逗留、探親、商務、人才、其他類赴港澳簽注的內地居民，以及持有效港澳居民來往內地通行證（包括非中國籍）的港澳居民，且同意邊檢機關採集核驗面相、指紋等訊息者，可選擇使用邊檢現場「免出示證件」通道通行，毋須出示實體出入境證件。如選擇其他查驗通道通行，需持用本人有效出入境證件接受出入境邊防檢查。持有因公出入境證件的內地居民目前暫不適用免出示證件通道通行，仍應通過其他查驗通道接受出入境邊防檢查。

公告提醒，因內地居民赴港澳時需憑證接受查驗，港澳居民進入內地時需憑證辦理停居留、出行等事宜，所有往來內地和港澳地區的人仍應隨身攜帶本人有效出入境證件。出入境管理局相關負責人指出，試點實施以「刷臉」代替「刷證」的免出示證件通道通關查驗方式，有助改善旅客通行體驗，對促進港澳更好融入國家發展大局具重要意義。