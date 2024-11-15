12款衣物清香珠檢出致敏物質　過量使用增呼吸道及皮膚過敏風險

本港在售的衣物清香珠抽檢，全部樣本檢出可致敏香料，消委會指衣物清香珠屬非必需品購買前三思。消委會今日（15日）公布抽檢報告，報告顯示，在所有抽檢的樣本中有4款含有污染環境物質「佳樂麝香」。同時，本次抽檢的衣物清香珠產品的標籤資料欠透明度，用量說明也含糊易使用過量。

在過敏物質方面，消委會表示，此次共在市面購買了12款衣物清香珠進行檢測，每瓶售價由38至179港元。測試結果顯示，全部12款衣物清香珠樣本均檢出香料致敏物質，總量由0.0023%至0.672%不等，除只有1款含1種香料致敏物質外，其餘11款同時檢出3種至8種。檢測亦發現，含有不同顏色清香珠顆粒的樣本所檢出的種類普遍較多，雙色樣本平均檢出6種，而單色顆粒樣本則平均檢出接近4種。

此次檢測的樣本中，還有4款含有佳樂麝香。消委會指，這種物質不易被生物降解，對海洋生物有高度毒性。是次檢測中4款樣本檢出佳樂麝香，含量由0.14%至 0.73%不等。而根據歐盟新修訂的《化妝品條例》，由2028年7月31日起，在沖洗式產品中佳樂麝香的濃度若超過 0.01%便須作標示；相關規定同樣適用於洗滌劑，而該4款樣本理論上已達到須作標識的含量。

另外，雖在各樣本中檢出多種香料致敏物質及/或對環境有害的佳樂麝香，惟各樣本卻無標明或僅含糊標明。12款樣本中，2款樣本並沒有任何成分說明，其餘10款雖列出成分資料，卻普遍只籠統說明成分類別，欠缺標示具體化學名稱，無法進一步了解產品成分和判斷是否適宜使用。同時，部分樣本的使用方法亦不清晰，2款樣本只粗略說明「使用適量」，另有2款只籠統說明用量範圍，例如2至3個瓶蓋。值得留意是，不少樣本建議消費者可按喜好調整用量，甚至有樣本標籤建議可增量至 2 倍。若消費者過量使用，可能令衣物上留有更多殘餘香料物質，增加出現呼吸道和皮膚過敏的風險。