11款冷暖無葉風扇加熱速度普遍較慢　能源效益或不及冷暖空調

天氣冷暖反常，不少家庭轉用冷暖無葉風扇，但用極室內都無變暖？消費者委員會測試11款風扇，發現不論在暖風加熱速度、涼風送風量均頗為懸殊。其中有兩款風扇要等6分鐘才能加熱暖風，包括一款第2貴的樣本，而最慢一款要等接近7分鐘，表現較消委會2016年相似測試慢。消委會又說無葉風扇較冷暖空調機用得多電，每晚用5小時及每度電1.6港元計算，一個月電費可高達480港元，建議消費者按暖風需要挑選產品。

消委會委託獨立實驗室測試的11款配備暖風及涼風功能的無葉風扇，售價介乎699至6,988港元。天氣漸冷下，消費者期望室內快點變暖，但測試發現，樣本的由室溫加熱至最高溫度水平的時間懸殊，介乎1.8分鐘至6.8分鐘，當中有2款需要逾6分鐘才完全加熱，分別為LG PuriCare AeroTower Hit(6.6分鐘)、momax AP16s (6.8分鐘)。Philips AMF870、Power LivingTP-38則加熱較快只需約2分鐘。

不過，風扇的暖風分布不均會用家感到不適，測試人員將15個溫度感應器安裝在啞黑色木板上，量度木板上不同位置的暖風溫度，發現有momax AP16s及寶康達PHH2000暖風的熱力分布較不均勻，當擺放在距離木板0.5米時，木板不同位置所量得最高與最低的溫度升幅差異，分別達約20K及24K。

與此同時，消委會測試發現，各冷暖無葉風扇暖風功能的耗電量由1,257瓦特至2,164瓦特不等。若以每晚使用5小時暖風功能及每度電1.6港元計算，一晚即耗用6.3度至10.8度電，一個月的最高電費由約302至519港元。但參考機電工程署「強制性能源效益標籤計劃」的表列型號紀錄冊，較新型號的冷暖空調機供暖季節性表現系數由4.0至5.6不等，即每1,000瓦特耗電量可轉化為約4,000至5,600瓦特製暖量，而無葉風扇一般每 1,000瓦特只可轉化為約1,000瓦特製暖量。

消委會指出，電風扇目前並不納入於機電工程署的能源效益標籤計劃內，但不論早前循環扇及是次無葉風扇的測試結果均發現樣本間的送風量及能源效率頗參差，促機電署將其納入「自願性能源效益標籤計劃」。消委會未有列出報道廠商的回應。