消委會自備餐盒到15間連鎖食肆買外賣　45次測試只成功31次

「走塑」等環保政策唔湯唔水，食肆未全面接受自備餐具！消費者委員會在今年8月至9月於平日午市繁忙時間自備可重用餐盒到15間連鎖食肆買外賣，前後45次測試中只成功31次，即每買10次，便有3次失敗。食肆向消委會解釋因食物安全及衞生及容器大小等理由而拒絕自備盒。該會期望政府和業界共同推廣租借可重用餐盒，又促食肆提供清晰指引和宣傳，並配合食肆的運作流程，推動全城「走餐盒」。

消委會職員前往的15間連鎖食肆購買港式快餐、西餐、粉麵等外賣，45次實試中， 14次不成功，發現大家樂、薩利亞意式餐廳、一粥麵及吉野家不接受自備餐盒。消委會指，大家樂職員以不耐煩語氣表明不接受自備容器，亦沒有解釋。同一集團的一粥麵則雖在官方點餐平台提供「自備餐盒」選項，但最終外賣食物已用外賣盒包好；另一分店則指基於食物安全考慮，不接受外來容器，出現「訊息矛盾」。該食肆其後回覆消委會，確認旗下餐廳現階段不接受自備餐盒，並已將點餐平台上相關的錯誤選項修正。

相反，吉野家雖樣表明不接受自備餐盒外賣，職員保持良好服務態度，並提議以堂食形式出餐，且主動在單據上列明「飯餸分開」，方便實試員自行將食物轉移到自備餐盒，值得其他食肆效法。

不過，即使食肆接受自備餐盒，甚至已登記成為環保署「咪嘥盒食店」，在繁忙時段亦未必接受「走餐盒」，稱要視乎人流或廚房的繁忙程度。另有2間港式快餐店的收銀處與取餐處分開，其中美心MX實試中，單據上雖已列明「自備餐盒」，惟因實試員未有及時將餐盒交至取餐處，5分鐘後職員已用外賣盒將食物包裝好，因此消費者在下單後應盡快將自備餐盒交予取餐處職員。

另外，消委會指部分食肆在「走餐盒」下仍收包裝費，其中有食肆解釋是交易系統問題，其後才以現金退回費用。亦有食肆以「套餐」作單位計算包裝費。儘管自備部分餐盒但數量不足，仍有可能被收取全數外賣費。