上門復康收費參差　最多相差近2倍　特別要求恐被徵收附加費

隨着人口老化，上門復康治療與護理照顧需求漸長，而服務卻收費參差且附加費繁多。消委會今日（15日）公布調查結果顯示，在調查的提供相關服務的公司或機構中，收費差距頗大，甚至達到將近2倍。同時，若需更改預約或在特殊時間需要服務還需額外收費。消委會呼籲，相關公司或機構應列明收費表，還建議消費者應該查詢清楚有關定義。

消委會表示，今年9月至10月，其在15間有提供上門復康治療及照顧服務的非政府資助服務機構，當中包括8間私營中介公司及7間自負盈虧機構或服務單位的官方網站，收集服務收費及條款等資料，同時以普通消費者身份查詢詳情，並索取更多資料核實，共有13間回覆。

此次調查中發現，絕大部分公司／機構均提供按時數逐次收費的服務，當中的收費差異頗大。以物理治療師及職業治療師為例，每小時服務費由900至2,000港元不等，相差逾1倍。有9間提供上門言語治療師服務，當中5間的每小時收費由900至2,000港元；另外4間則以每節50分鐘計算，每節收費由500至1,400港元，兩者最高相差達1.8倍。

消委會還表示，除基本收費外，調查中的大部分公司或機構均會向提出特別要求的消費者徵收額外費用。例如在預約後需更改或取消服務，全部調查對象均要求必須在指定時間內提早通知。若未能依從，大部分調查對象會收取附加費，由200至1,000港元不等，部分則收取服務員的交通費、所預約服務的最低服務費、當天的服務費、或以雙倍服務費計算。

同時，若消費者急需特快服務，其中7間稱不會額外收費，惟需視乎人手安排，另有7間則需按預約時間或服務員的種類收取附加費。若要求在非辦公時間提供服務，10間調查對象表示需額外費用，例如其中1間的治療師費用會以雙倍計算。若在節假日等特別日子需要服務，11間調查對象會收取雙倍服務費，有2間則不提供服務。

另外，消委會提醒，居住在偏遠地區的消費者要留意是否需要繳付附加費。有 7間調查對象會向港鐵沿線不可直達地區或離島的消費者加價；有 間則視乎地區，額外收服務費；另有4間沒有列明實際金額，表示要視乎地點與交通情況，由雙方自行協定。事實上不同公司／機構對何謂「偏遠地區」有不同定義，應在落實服務前查詢清楚。此外，若在原定預約時間或服務期間出現惡劣天氣，9間會額外收取服務費，並會視乎實際情況收取的士費。消委會呼籲，相關公司或機構應積極考慮主動為消費者提供清晰及詳細的報價單，讓消費者可根據自身需要貨比三家，以及為最終開支作好預算。