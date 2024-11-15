劏房戶憂簡樸房令租金上升　議員指資訊不足倉促立法擾民

政府將逐步取締質劏房，並規範「簡樸房」標準。立法會今日(15日)繼續辯論施政報告致謝動議，議員江玉歡指要將劏房問題解決便要走向專業化，世界各地例如法國都有成功嘅經驗可以藉鏡，而今房屋政策措施出台後，收到不少劏房戶意見，擔心租金會因此上升、劏房單位減少。

她認為劏房居民的憂慮是相當之合理，政府後續要將這些聲音考慮在內，指一條好法例需能夠平衡各方利益、有效解決問題及執行。她期望政府將來能充分考慮房客和業主之間的權力關係，並利用科技力量全面準確統計劣質劏房居住人數、家庭類型、經濟狀況，以及分析他們選擇居住劣質劏房的深層原因。她指政府亦應掌握充分資料評估後才立法，亦要評估立法後市場提供「簡樸房」的能力，假如資訊不足倉促立法可能對市民日常生活造成不必要影響。

在解決土地同房屋問題方面，她認為需要政府多聆聽持份者意見，吸收綜合信息及數據，才能真正一步步將問題化解。她指2014年長遠房屋策略出台至今已近10年，期待政府後續要交代及檢討進一步長遠房屋策略，將整個房屋政策體系結合未來人口需求、經濟發展、及大灣區融合等因素，進行全面回顧討論和修訂。

旅遊業發展方面，她指不應停留在關注旅遊業帶來的經濟效益，而是旅遊業為全社會帶的側面和間接效益，以及對香港作為一個世界級城市形象的影響。她指疫情過去，市民比較疫情前後的市況可以理解，但近兩三個月香港主要旅遊點人流已經勝過從前，亦有外國銀行家表示很難在香港訂到酒店。她又指香港擁有天然豐富旅遊資源是硬件優勢。