人力短缺　議員指勞動參與率低　冀放寬輸入中低層創科人才

政府昨公布《2023年人力推算報告》，去年人力整體欠缺約5萬人，至2028年更增至18萬人。 立法會人力事務委員會主席林振昇認為人力短缺其中一個主要原因是勞動人口參與率低，特別是25至54歲女性，參與率只有70%，對比澳洲及新加坡的80%或以上參與率低。

林振昇今日(15日)在電台節目中表示，期望政府透過增加在校課後託管服務、企業彈性上班安排等，吸引更多女性投入職場。他又期望政府在統計各行業人力需求時做得更精細，現時優化補充勞工計劃涉及26個工種，若統計數字反映部分工種已有足夠人手，應該適時調整，未必再需要輸入外勞。

對於到2028年「國際創新科技中心」欠1.8萬人，科技創新界議員邱達根指目前最缺中低層創科人才，例如軟件開發和入門的工程人員，期望政府進一步放寬輸入相關人才，包括容許招聘困難的公司在大灣區請人。

18萬人力短缺分類，當中以機電技工、飛機維修技術員等「熟練技術人員」為重災區，料屆時缺乏6萬至6.5萬人手，佔整體短缺約三分之一；創科、航空、貿易等行業亦將缺乏大量人手。