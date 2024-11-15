「名人極致號」重臨　載3000國際客抵港　有人呻英文指示不足

郵輪「名人極致號」今早(15日)重臨香港，由新加坡載着3,000名國際旅客停泊啟德郵輪碼頭，下午會有另一批約3,000名旅客登船離港。部分抵港旅客指碼頭距離最近的港鐵站較遠，大感不便；亦有旅客指香港的英文指示不足。

東網記者今早到啟德郵輪碼頭視察，發現是次「名人極致號」郵輪抵港的旅客多來自歐美地區，不諳中文。不少拖着大小行李箱，人數之多「逼爆」抵港層。碼頭安排大量人員協助乘客登上的士或巴士等，但的士站仍見「打蛇餅」。

有抵港旅客表示，早前在網上地圖已知鄰近港鐵站距離碼頭較遠，需步行一段長距離，因此決定電召的士前往。亦有旅客提到，香港雖有很多標誌及或指示，但多數皆為中文，較新加坡難接觸到英文資訊。因此，他說乘坐交通工具時，要花時間理解如何到達目的地。他又透露，打算在港玩3天，會到訪山頂、天際100等景點，欣賞維港美景。另有郵輪座上客為退休港人夫婦，透露本月初在新加坡上船，先後途徑泰國及越南，共花費超過7萬港元。

「名人極致號」將於本月起至明年3月期間設香港為母港，提供12次在香港出發的航次，預計為香港帶來超過3萬名郵輪旅客。旅發局總幹事程鼎一表示，「名人極致號」重返香港是引證本港郵輪旅遊的吸引力。名人郵輪表示，計劃在2026年9月開展由美國出發的「環球之旅」，並於12月31日抵達香港，讓旅客可以在「名人極致號」上，觀賞本港的跨年倒數煙花匯演。