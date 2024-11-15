珠海市委為車撞人死者默哀　日記者採訪現場被帶走刪片

廣東省珠海市香洲區體育中心周一（11日）晚發生越野車撞人事件，造成35死43傷，有英媒記者在現場報道時遭民眾阻撓。周四（14日）再傳出有日本記者在現場採訪受阻，更遭帶返警局，被迫刪除所有拍攝的影片。珠海市委常委會周四召開會議，為遇害者默哀，強調盡快查明案件真相，依法嚴懲兇手。

日本TBS電視台駐中國記者室谷陽太近日在社交平台發文指，珠海車撞人事件發生後，他前往現場拍照，但被自稱是當地居民的人包圍並報警，他被帶到警局，不得不刪除所有資料。他的其他貼文亦指出，現場附近不尋常地有便衣人士出沒，當他們發現外國記者便立即報告；又指有很多民眾獻花，但不到半天就被移走，直言不同意當地政府「當作沒發生過」的態度。

珠海市委常委會周四召開會議，套開體育中心駕車衝撞行人案件處置工作指揮部會議，傳達中央指示要求，部署進一步做好傷者救治、安撫善後、案件偵辦和社會工作。會議開始前，全體與會者起立為遇害者默哀。會議強調，全力推進處置調查各項工作，有效提升風險防範、精準打防、應急處突能力，切實保障民眾生命安全和社會穩定；並要緊盯公共安全領域風險隱患開展全面排查整治，嚴防惡性案件和個人極端案事件發生，以零容忍態度嚴打突出犯罪。

最高人民檢察院檢察長應勇周四在基層調研時強調，珠海車撞人案件造成重大傷亡，性質極其惡劣，檢察機關要依法履職，全力協同相關部門做好查清事實、依法懲處、善後處置、維護穩定等工作。他要求，對類似重大惡性犯罪認真做好審查批捕、審查起訴工作，從重從嚴追究刑事責任，有力震懾犯罪。

周三（13日）舉行的北京市委常委會議要求，認真貫徹落實中央對珠海車撞人事件的重要指示精神，全力確保該市安全穩定和民眾生命財產安全，加強風險源頭防控，深入細緻做好矛盾糾紛排查化解，強化公共安全風險防範措施，做好人員密集場所、大型活動安全防範。此外，網傳北京開始統計外來流動人口租屋資訊以及「流動兒童」情況。