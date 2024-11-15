兩口岸免證通關　議員冀擴至其他口岸　業界指對旅行團有幫助

對於圳灣和拱北口岸做試點，啟用免出示證件通關。有議員指有關措施是一個非常重要的試點安排，回應香港市民希望進一步係通關便利的訴求。

另一議員陳勇指早前當局曾表示，會在沙頭角實施一些透過人面識別的措施，以活化沙頭角，促進經濟旅遊的發展。他指無感通關一次放行，不需拿證件出來，只需要之前有登記，之後若來香港的朋友逐漸都採用這種方式，相信更便利內地人來香港，促進無處不旅遊經濟的發展。

他又指有些可行技術正構思逐步落實，包括攜帶行李走過關口的通道時，自動檢查系統可分辨行李裏面有沒有違禁品，可能將來靠每個人的高矮肥瘦等生物特徵，還有肢體動作等等行路的動作，已分辨身份的時候，可以預期將來過關，可能甚麼證件都不用拿。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌相信新安排對於經常往來的市民有很大幫助，特別是在內地居住、在港上班，或經常到內地公幹的人士，過關更方便快捷，口岸人流亦可以加快。日後即使忘記帶實體證件，亦無阻通行。他相信如果試點計劃順利，日後同樣安排可以擴大至更繁忙口岸。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦則認為新措施對旅行團幫助很大。他表旅行團很多時是一家大小參加，以人臉辨識方法相信會加快過關速度。另外，本港有不少長者經常往返內地，但部分長者的指模不夠清晰，人臉辨識便能提供更方便選擇。而過關更暢順，可以提升整體出行的良好感覺，或吸引更多人旅遊。