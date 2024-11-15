稱巴士加價未必是「貪得無厭」　議員：因營商環境不理想

近日多間巴士公司申請加票價，增幅超過通脹，立法會交通事務委員會下周五將討論有關事宜。身兼委員會主席的陳恒鑌今日(15日)在立法會上指巴士加價未必是「貪得無厭」，反而是營商環境未必是太理想。

陳恒鑌指據多間巴士公司所說，客流量的減少，經營可能出現問題當然要申請加價。他認為本港公共交通特色是政府較少補貼，指假如要補貼數字會愈來愈大，對於納稅人的負擔亦很重。他期望政府大力發展非票務收益而非票務收益，指現時進度緩慢，應放寬買汽水及小商舖之類的非票務收益。

對於電動車充電短缺，他指申請過程之類的問題需要更多支援，例如申請土地改劃上出現困難，明顯需要政府政策推動。他說：「大門已經開咗，但係小門仲重重深鎖。」他期望接下來當局可以更大力度推進充電樁工作，例如申請土地用途改劃的時候程序可以盡量簡化，降低補地價金額。他指最近有充電場告訴他們補地價的金額是天文數字，基本上如果按該金額做的話沒有人會投資充電樁，又建議學校、政府地方、房地產、科技企業應大規模引入。

對於的士服務，他指今年首季的士投訴相關數字為2,820宗，按年增加13.9%。他指的士服務影響旅遊形象，旅客來港接觸的第一件事是搭的士，如果的士服務不夠好會影響旅客對香港的感受。他希望政府盡快推出在的士車廂裏面安裝行車紀錄儀記錄整個搭車過程，甚至乎車廂裏面的畫能保障旅客亦都保障司機，令大家「唔使口同鼻拗」，指將畫面上載雲端亦都保障咗大家。據他了解的士業界只有5至8%的士已安裝，期望相關法例能夠盡快推出，保障翻市民和旅客、維護香港旅遊服務形象。