社福開支增加未能滿足需求　議員倡設福利發展策略委員會

政府強調要改革，社福界議員狄志遠指政府每年福利服務發展只是數目上增加，未能滿足社會需要，政府要有改革思維做好服務規劃、推動服務重組及動員社會的力量，建議政府成立福利發展策略委員會，成員包括有業界代表或不同的持份者等，共同制訂未來福利發展的流動。

狄志遠認為改革應包括兩部分的含義，其一是「改進」，「做啲事情做得好啲、做得多、令到更多人受惠」，例如加強對虐兒處理的培訓；其二是「破舊立新」，是從根本性改變服務模式，以提升服務效益效能，例如施政方針提及廣東院舍照顧計劃，但相對來說改造方面的計劃不多。

他建議制訂「福利服務十年規劃」，全面滿足弱勢社群需要；「重組現有服務」，提升效益善用資源，以及「促進官商民合作」，動員社會力量幫助社會上有需要人士。他指福利規劃不能夠見步行步，「有錢就做啲，冇錢就停手」，政府需要按社會需要制訂適切服務，讓社會弱勢社群得到適切照顧。

另一議員林素蔚指自從2001年推行了整筆過撥款至今，當局合共削減了近10%的社福開支，現時社會問題加劇，政府依然每年削減社福撥款，必將影響相關社福機構的服務質量，除了照顧者慘劇頻生，不同類型的院舍因為人手不足而發生虐待事件。

她指由2013年至今，中小學的自殺身亡個案數目持續增加，去年31宗，屬10年最高，今年更達到40多宗，既然福利開支都要共度時艱，改革就是基層市民的希望，用更少的資源辦更多的事。

對於照顧者資料庫方面，她指沒有涵蓋特殊教育需要兒童照顧者和精神病人士的照顧者，期望政府盡快落實資料庫的設立，並擴大涵蓋的範圍，以便及早介入更多個案。