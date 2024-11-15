台積電美國廠下月完工典禮取消　遭員工告歧視

美國早前有報道指，台灣晶圓代工龍頭台積電在亞利桑那州的晶片廠下月舉行開幕典禮，美國總統拜登和總統當選人特朗普或出席。但近日再傳出台積電已取消該計劃，受邀人士接到延期通知。台積電始創人張忠謀周五（15日）證實，台積電美國廠下月6日沒有完工典禮。

供應鏈消息指，台積電上月曾發通知將於下月6日舉行完工典禮，近期再通知暫時不舉辦，推測美國前總統特朗普再度上台後的政策走向不明朗，加上其對台積電美國設廠的態度等不確定因素，或延至明年1月20日他正式就職後再舉辦。另有業界人士證實傳言，原因是重量級政要賓客與部分重要客戶無法出席。張忠謀周五出席台灣大學校慶活動時回應指，台積電美國廠「聽說進度很好」，但「沒有典禮，我想大概沒有」。

另外，台積電在美國聘請的13名員工聯名提訟，指控公司歧視非亞裔員工。他們指控台積電在台灣的人力資源團隊會將經過挑選、願意赴美工作者的履歷送到美國分部，能說中文被列為職位偏好的技能，公司還會排擠不懂中文的員工，限制其晉升機會，更利用持簽證的台灣員工減少美國人在工會任職的人數。訴狀又指，台積電讓非亞裔員工處於充滿敵意的工作環境，手法包括言語暴力等，迫使他們離職。