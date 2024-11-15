內地發布食用油運輸衞生要求　明年2月實施

內地今年7月發生油罐車運輸煤製油後直接裝運食用油事件，引發食品安全疑慮。內媒周四（14日）報道，國家市場監管總局（國家標準委）近日批准發布強制性國家標準，界定了食用植物油散裝運輸的術語，規定了散裝運輸容器基本要求、清潔、維護和管理，以及運輸作業、紀錄等衞生要求，將於明年2月1日正式實施。

根據《食用植物油散裝運輸衞生要求》規定，食用植物油散裝運輸容器應採用食品專用容器，應在容器外顯著位置明顯標識「食用油專用」或「食品專用」字樣，容器內外均應乾淨衞生。運輸非食品的容器不應運輸食用植物油，用於食用植物油散裝運輸的貨櫃箱液袋為一次性使用容器，不應重複使用。同時，應確保運輸容器不滲漏、不洩漏，食用植物油不受到污染，且便於裝卸及運輸。

根據標準，如出現下列情況，應先將容器內的殘留物清除乾淨，並以擦拭等清理容器。一是運輸某一品種的食用植物油後，再運輸另一品種的食用植物油；二是運輸低等級食用植物油後，再運輸同品種高等級食用植物油。根據國家標準，應記錄食用植物油裝油、運輸、卸油等環節，紀錄內容應完整、真實、有效，以滿足質量追溯要求，相關紀錄保質期限不應少於運輸結束後兩年。