北都發展　當局：開發新區非一盤生意　籲業界兼顧社會責任

政府打造北部都會區。地產及建造界議員龍漢標昨(14日)在立法會辯論施政報告致謝動議時亦提及北都發展，批評政府遲遲未回覆延長換地申請時間，又指做生意會有討價還價的時候，最重要是有商有量，呼籲政府「貼市」釐定補地價格，換取補地價收入、減省收地賠償開支。

發展局局長甯漢豪今日(15日)在立法會上發言時則指出，當局會透過北部都會區、交椅洲人工島等項目提供約7000公頃土地，讓政府更有底氣應付不可預見的情況，按香港未來發展思考更進取的政策。她又指，因經濟下行令賣地收入不如前，但政府不應貿然降低中長期造地目標，因造地需時，並非即做即有。

她指規劃、開發新區並不是一盤生意，政府不會單純以地價收益是否足以抵銷發展成本，而決定新發展區是否會進行，又指地價收益會受市況影響，政府不可能堅持徵收與市場脫節的地價，亦提醒參與發展的業界要兼顧企業利益及社會責任。

早前有中央官員南下深圳，藉座談會向本港高官、商會及地產界高層提出6點要求，籲商界「以港為家、倚港興業」、「堅定支持特區政府落實長遠發展規劃」，堅守企業社會責任，為增進民生福祉多作貢獻。席間更提及北部都會區及交椅洲人工島都是一些好的計劃。

龍漢標昨在立法會上除提及做生意會有商有量外，又指香港地產建設商會曾多次去信當局，要求政府延長商討換地改契申請的時限，可惜時至今日仍未有回覆，而限期明年3月就到，是否意味政府收地事在必行？他質疑政府強調採用加強版的傳統新市鎮發展模式來發展，原來只是加強收地，而非加強跟申請人商討換地的工作。