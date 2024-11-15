斥降烈酒稅經濟效益凌駕市民福祉　政府被轟前言不對後語

對於政府降低烈酒稅，身兼福利事務委員會主席的管浩鳴今日(15)在立法會上指出，此舉令不少市民均覺得政府在處理相關政策上顯得有點自相矛盾，指政府近年來以保障市民健康為由，多次調高煙草稅、打擊私煙，未來還可能會推出更多政策。

他指烈酒不單止會危害自己更危害他人，酒後駕駛、酗酒，甚至會衍生很多家暴等問題，禍害不比煙草低，若果政府一方面堅持要加控煙稅，另一方面調低烈酒稅務，道理上會讓市民有種錯覺，所以要打大力打擊「飲酒就係屬於高尚」的象徵。

他批評政策明顯把經濟效益凌駕於市民福祉，翻查2007年3月1日政府官員在財政方針針對不減酒稅的理由，指「當局基於健康為由，不鼓勵市民酗酒。」他批評現時政府做法確實係有點前言不對後語，而且政府經常強調部門要上下一心，但就減免酒稅這個決策上，相關部門明顯存在分歧。他期望政府可以在控煙及調低酒稅上作出更多合理理據。

本港人口老化問題嚴重，政府鼓助長者到內地養老，早前更推出為期3年資助綜援長者入住廣東安老院舍試驗計劃，他指現時大約有11萬名領取綜援的單老或雙老長者，但新的試驗計劃名額暫時僅得1,000個，形容是「憎多粥少」，補助補貼名額遠遠不足以滿足需求，

他指在人口老化和院舍人手不足的雙重打擊底下，展望未來供求失衡情況只會愈來愈嚴重，單單依靠本地安老服務供應實在無法應付與日俱增的安老需要，因此要善用大灣區內資源、擴闊服務供應來源，為長者提供更多選擇，希望政府可以在這方面多下工夫繼續努力達致提量提質這個目標。

為應對人口老化問題涉及醫療衞生、社會福利、勞動資源、經濟發展及貧窮問題等多個範疇，相關政策亦屬於跨政策事務，他期望政府考慮調整架構，增設一名司長或副司專責發展安老事務，並建構安老事務發展藍圖。