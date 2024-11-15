中大副教授毒殺妻女案第10日審訊　被告許金山親自盤問時任上司

香港中文大學醫學院前副教授許金山被指以注入一氧化碳的瑜伽球毒殺妻女，早前經受審後被裁定兩項謀殺罪成。許不服定罪提上訴，終獲裁上訴得直，須發還重審。重審案今日（15日）踏入第10日審訊。許金山在本次審訊中，原本由大律師安華暉（Andrew J. Raffell ）代表。不過許金山表示，自行抗辯會最有利於他。法官接納，並讓許的律師團隊退出審訊。許金山隨即在犯人欄盤問其時任上司、中大麻醉及深切治療學系‪教授 Gavin Matthew Joynt 。

現年59歲被告許金山，被控於2015年5月22日謀殺其妻黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲）。是次審訊由暫委法官祁彥輝，連同4男3女陪審團審理。控方早前傳召中大麻醉及深切治療學系‪教授 Gavin Matthew Joynt 作供。辯方大律師安華暉日前盤問期間，要求審訊暫停。至今日法官向陪審團表示，許金山認為自行抗辯最為有利於他，批准辯方律師團隊退出是次審訊，並要求陪審團不要因此而對許金山產生不利的想法。安華暉隨即離開律師席，許金山則企在犯人欄，親自盤問Gavin Matthew Joynt。

控方在開案陳詞指，案發當日下午3時許，一名護士經過馬鞍山西澳村巴士站時，見到一輛黃色Mini Cooper泊在路旁，女司機及女乘客伏在車內，開着水撥，但當時無下雨。約45分鐘後她折返，見到該車仍在路旁，車上兩女無郁動，遂報案。執法部門證實車上兩人為黃秀芬及許儷玲，她們被證實死亡。經檢查後發現車內充斥一氧化碳，兩女因一氧化碳中毒而死。

控方指，氣體是由車尾箱的瑜伽球釋出，把該瑜伽球注滿一氧化碳，及放在車內殺死兩母女的正是被告。被告是中大醫學院副教授，亦是麻醉科醫生，熟悉吸入多少一氧化碳會令人死亡。控方指，許金山承認在中大實驗室把兩個注入一氧化碳的瑜伽球帶回家，聲稱打算用來殺老鼠。但控方認為許金山是在說謊，並指出許在案發時有婚外情，此前曾跟妻子商討離婚。

案件編號：HCCC389/2023