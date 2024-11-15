租機場酒店房作虛假交易中心　偷旅客銀行卡狂碌百萬港元

2024年首3季全港錄得3200宗詐騙罪案，佔全港罪案約4成半。而深水埗區內詐騙案於2024年同期錄得約有1800宗。有見及此，深水埗警員針對性進行情報搜集及展開深入調查，鎖定一犯罪集團成員的身份。於2024年8月起，犯罪集團於香港國際機場附近一間酒店，租用房間作銀行卡虛假交易中心，並搜集其他集團成員偷取銀行卡作未經授權的電子交易，直接騙取金錢。

警員經調查後，於11月13日在相關的酒店房間展開行動，以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕2名分別32及34歲中國籍男子及1名27歲中國籍女子。警員於房間搜出11部連接越南店舖無線電子收款機及10張由不同國家銀行發出的銀行卡，42張交易收據。交易日期由11月12日至11月13日，總金額為3.6億越南盾(折算為11萬港元)。當中交易金額由數千至數萬港元不等。

調查相信犯罪集團成員於機場及不同航班上偷取旅客的財物，當中包括銀行卡，並將銀行卡送往匿藏酒店的同黨。成員在受害人取消銀行卡前，搶先利用連接越南店舖無線電子收款機進行海外交易。據了解，該銀行卡虛假交易中心運作約3個月，估計已處理約100萬港元的虛假交易。

執法部門提醒市民時刻保護個人財物，尤其是乘搭跨境交通工具期間。於2024年1月至10月，執法部門錄得207宗機艙盜竊案，比去年同期上升89宗。