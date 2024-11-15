立會煞停討論匡智會事件　據悉因案件進入司法程序

匡智會旗下殘疾人士院舍「松嶺綜合職業訓練中心廣福宿舍」近日發生嚴重違規事件，一名男助理舍監涉猥褻男院友及強姦女院友被捕及被起訴。立法會福利事務委員會早前定出在本月26日召開特別會議，討論匡智會事件及殘疾人士院舍的監管事宜，但今日突然通知取消會議。據悉，司法程序進行中有關。

秘書處今日(15日)發出通知，指因應政府當局提出的法律意見，並經主席管浩鳴議員綜合考慮，年本月26日的特別會議將予取消。

據了解，匡智會案已經進入司法程序，而且牽涉精神上無行為能力的弱能人士，因此不適宜於會上公開討論。

而原定在該會議討論的按年調整社會保障金額，以及有關綜合社會保障援助計劃下就業支援服務的事宜的財務建議，將安排於11‍月22日的特別會議上討論。

議員田北辰對決定表示遺憾。他指曾在過去星期一的福利事務政策簡報會關注假如院舍發生性侵事件該何時通報，指匡智會案其中一個爭議是事發兩個月後才通報。

他引述當時局長表示會在福利事務委員會特別會議回應，主席亦已答應相關安排。對於今天有「法律意見」取消討論相關議題，他指出他的問題與案情無關，認為不評論案情「無所謂」，強調自己關注政策程序上同步方式。

他指看不見有取消會議的原因，質疑「法律意見」是否要求連現行法律政策也不能說。他認為「法律意見」應該只要給不能講案情，但對於議員關注的問題，例如如何防範之類的後續問題亦有很多人希望了解。