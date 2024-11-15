「1+」機制生效1年僅5內地藥註冊　病人組織促加快審批救命

為長遠發展「第一層審批」藥械註冊，去年政府公布的「1+」機制已於去年11月正式生效，然而1年過去，獲批的新藥屈指可數。有議員同病人組織今日(15日)向政府反映訴求，希望可加快審批流程，讓更多有效和廉價的新藥物引入香港，做到「好藥港用」。

議員陳穎欣指現時衞生署都有主動聯繫內地藥廠，宣傳「1+」機制甚至乎幫他們做認證。她關注署方的人手安排，希望可以與時間競賽。過往內地一些先進、創新的藥物都未有一個註冊途徑，但設立「1+」之後，1年來都只得5個藥物註冊，即使今日統計新增藥物加到7個，但數量顯然太少，她認為要追落後，更希望可以做到「1+」大過2。

癌症康復者鄧寶蓮指過往都有陪病人覆診及探訪，今年開始帶病人北上求醫，其中一個原因是價錢差得太遠。她指向衞生署官員反映，過去幾個月有些病人因身體開始抗藥，然而醫管局的醫生告訴病人，在香港是沒有註冊的藥可以再幫助他們，但後來發覺北上大陸反而有藥可醫。她指除了價錢，內地現時的科研都好發達，有好多新藥在香港未有，病人亦惟有北上就醫。希望利用「1+」的機制，加快把科研新藥帶到香港幫助癌症病人，她強調不是一個數字，而是一種藥可以醫治很多病人，可以救命。

肺癌康復者吳樂文指曾向衞生署申訴，香港病人要去深圳買藥為的不只是價錢，現時科研很發達，很多新藥已經在中國上市，這個就涉及到本港的註冊機制，有關措施澳門的註冊速度亦很快。他指人家都有制度去審批一些新藥，本港要思考如何可以再做得快些。

本身是藥劑師的鄺耀深關注藥費的問題，指內地科研的進步好快，預計未來10年，內地的科研新藥可能會超過西方國家，如果香港不引入內地科研或及早引入的話，擔心以前香港建立的醫療優勢可能會失去，再加上本港現行制度上，會令到好多中產面對困難，尤其是癌症之類的重症，將會邁向慢性病的處理方式，醫療費用對一般中產而言是難以負擔，所以要積極引入競爭，無論在藥物註冊，或議價方面，均希望當局可以積極跟進，令到安全有效而又可以負擔的藥物，讓香港病人可以在香港使用。

議員鄧家彪指天價藥物會令許多人望門興嘆，冀當局能一路審批，一路同相關申請來港的藥廠聯，爭取最大的議價空間，同時亦務求藥物最快來到香港。他指過去的官僚做法，即使有藥物獲批，亦要10個月才於醫管局處方得到。