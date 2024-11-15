經濟差　議員促強化各行業抵禦及捱打能力　熔掉香港特色冇運行

香港經濟低迷，議員謝偉俊今日(15日)在立法會上指外圍環境愈來愈惡劣，特別是美國大選結果之後，香港可能面對更大的打壓，港股近一星期來不斷向下，失守兩萬點關口，加上人民幣貶值，如此種種都令到市民很擔心，尤其是好多人北上消費，令到香港餐飲零售業雪上加霜，這方面確實確是需要加強各界，市民和各行業的抵禦能力和捱打能力。

《施政報告》針對開源節流似乎着墨不多，在龐大赤字下，更加需要檢視一下政府有何措施值得去做。他指特朗普未上任，就找來商業和科技奇才馬斯克設立削減成本的部門，到底香港亦應否參考人家的做法成立「馬斯克委員會」，實在值得探討。其實2019年成立的「管控處」基本工作還是有一點成績的，譬如1.2萬億港元的工程節省了1,900億港元，還有效率促進辦公室，負責各部門之間的協調工作以增加效率方面的，但除了這些之外，再看申訴申訴專員的報告，似乎就還有許多地方需要改善。

他強調不是要主張公務員減薪，但是時候把焦點策移向減少開支方面，畢竟一有很多委員會提出很多新方向，可是開源好像不是很多，節流就更少。雖然不是跟足美國去做，但任何社會一出現經濟問題的時候都要關注的事項。

他指一開始就反對強積金，留意到今屆議會多了一些聲音討論說動用部分強積金來做首置的可能，希望政府可以研究，如何令到強積金更具靈活彈性。他指強積金不一定是賺的，養老的能力不一定勝過買層樓這麼簡單，特別是中產市民覺得突然間有機會用強積金做首置的一部分。

在港人負資產個案方面，他指有人估計已去到8萬宗，形容是紅色的警告。關於醫療開支扣稅，如果在公營醫院確診了病情，之後至私人醫院就診可否將有關部分視作為扣減稅額。他指似乎愈來愈多市民，他們的父母選擇回內地居住，是不是應該可以考慮放寬非同住父母免稅額的限制，不一定要在香港同住，也可享有扣稅額？

他指香港之所以成功，在於香港有不同之處，無論價值觀和語言方面，香港是食「四方飯」的地方，香港是醒目仔的地方，香港融入內地，應該是包容的「容」，而不是熔斷那個「熔」，熔了下去就沒有香港的特色，沒有運行了。